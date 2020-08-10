Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı

Beşiktaş Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı sezonu açtı
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10 Ağustos 2020 19:03
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibin BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 2 saat sürdü. 

Yerli oyuncuların katılımıyla yapılan sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve şut çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, açma-germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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