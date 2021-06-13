Beşiktaş Douglas'ı bedelsiz gönderiyor

Beşiktaş, kadroda düşünmediği Douglas için gelecek tekliflerden bonservis talep etmeyecek.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Douglas'ı bedelsiz gönderiyor
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13 Haziran 2021 11:24
Douglas Pereira dos Santos
Douglas Pereira dos Santos
Beşiktaş
Geçen sezon forma giyemeyen, şans bulduğu dönemde ise vasatı bile aşamayan Beşiktaşlı sağ bek Douglas'ın, 1 senelik daha kontratı bulunuyor.

Siyah- Beyazlı ekip, Brezilyalı savunmacıyı gönderme kararı alırken, gelecek teklifler doğrultusunda bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenildi.

Özellikle yönetimin, 1 milyon Euro maaş alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu bir an önce elinden çıkarmak istediği bildirildi.




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