Beşiktaş Dortmund'un izlediği 10 numarayı kaptı!

Beşiktaş, yaz transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim, genç bir gurbetçi ile prensip anlaşmasına vardı.



Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Bundesliga 2'de Hoffenheim forması giyen genç futbolcu Muhammed Damar'ı Beşiktaş'a önerdiği kaydedildi.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Eduard Graf'ın Beşiktaş'ta göreve başlamadan önce Muhammed Damar'ı transfer için ikna ettiği aktarıldı. Genç futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Hoffenheim ile de anlaşma sağlandığı belirtildi.



BORUSSIA DORTMUND İZLEMİŞTİ



Eduard Graf'ın Muhammed Damar'ı uzun süredir Borussia Dortmund için izlediği kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın genç futbolcu için Hoffenheim ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Transferin sadece imzaya kaldığı vurgulandı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Muhammed Damar'ın Hoffenheim ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 20 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro.



TFF MUHAMMED DAMAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da, Almanya U20 milli futbolcusu Muhammed Damar'a A Milli Takım formasını giydirmek için harekete geçtiği iddia edildi.



Alman basınında yer alan bilgilere göre; TFF, yaratıcı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. Damar, Almanya vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığına da sahip, ancak U18 Milli Takımı'ndan bu yana Almanya Futbol Federasyonu (DFB) için forma giyiyor.



PERFORMANSI



20 yaşındaki on numara, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Elversberg'de 24 maça çıktı. Muhammed Damar, bu müsabakalarda 7 gol attı ve 5 asist üretti.



