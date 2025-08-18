Beşiktaş, Cerny'i kadrosunda istiyor

Transferde hız kazanan Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.
Sağ bek transferi olarak Taylan Bulut'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ kanat transferinde de Vaclav Cerny'i kadrosuna katmak istiyor.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Çek oyuncu için Alman kulübünün isteği 7-8 milyon euro civarında.
BEŞİKTAŞ FİYATI DÜŞÜRMEK İSTİYOR
Serdal Adalı yönetimi, Wolfsburg'un istediği rakamları düşürmek istiyor.
Bu kapsamda siyah-beyazlıların yakın bir tarihte oyuncunun kulübü ile görüşmesi ve transferin olumlu ya da olumsuz olarak netleşmesi bekleniyor.
