18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Beşiktaş, Cerny'i kadrosunda istiyor

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin transferi için Wolfsburg'un istediği 7-8 milyon euro civarındaki bonservis bedelini düşürmek istiyor.

calendar 18 Ağustos 2025 10:48 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 10:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Cerny'i kadrosunda istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transferde hız kazanan Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Sağ bek transferi olarak Taylan Bulut'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ kanat transferinde de Vaclav Cerny'i kadrosuna katmak istiyor.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Çek oyuncu için Alman kulübünün isteği 7-8 milyon euro civarında.

BEŞİKTAŞ FİYATI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Serdal Adalı yönetimi, Wolfsburg'un istediği rakamları düşürmek istiyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlıların yakın bir tarihte oyuncunun kulübü ile görüşmesi ve transferin olumlu ya da olumsuz olarak netleşmesi bekleniyor.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.