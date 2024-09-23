Beşiktaş BOA, Basket Landes'e konuk

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Basket Landes takımına konuk olacak.
Mont-de-Marsan kasabasındaki François-Mitterrand Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Turu geçen ekip gruplara kalacak, elenen takım FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na gidecek.
Basket Landes, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 84-70 kazanmıştı.
Mont-de-Marsan kasabasındaki François-Mitterrand Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Turu geçen ekip gruplara kalacak, elenen takım FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na gidecek.
Basket Landes, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 84-70 kazanmıştı.