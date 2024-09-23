Beşiktaş BOA, Basket Landes'e konuk

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 24 Eylül Salı günü TSİ 20.30'da Basket Landes ile FIBA Avrupa Ligi rövanşında karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş BOA, Basket Landes'e konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 11:01
Son güncelleme 23 Eylül 2024 11:12
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Basket Landes takımına konuk olacak.

Mont-de-Marsan kasabasındaki François-Mitterrand Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Turu geçen ekip gruplara kalacak, elenen takım FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na gidecek.

Basket Landes, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 84-70 kazanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery