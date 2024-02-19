Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Umut Tahir Güneş

Beşiktaş, basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Umut Tahir Güneş
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19 Şubat 2024 18:22
Beşiktaş, basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz."

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