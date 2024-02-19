Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Umut Tahir Güneş

Beşiktaş, basketboldan sorumlu yönetici Umut Tahir Güneş'in görevinden ayrıldığını açıkladı.
Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz."
Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz."
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