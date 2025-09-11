Beşiktaş, Axel Disasi için Chelsea ile temasta

Beşiktaş, stoper transferi için Chelsea'nin Fransız savunmacısı Axel Disasi'ye yöneldi. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

calendar 11 Eylül 2025 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 10:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
 
Siyah-beyazlıların, Chelsea forması giyen Axel Disasi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
 
27 yaşındaki Fransız savunmacıyı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Teknik heyetin savunmaya lider özellikli bir isim istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlılar, Disasi transferinde süreci hızlandırmış durumda.
 
Transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaş cephesi, bu kritik hamleyi transfer dönemi kapanmadan sonuçlandırmak istiyor.
