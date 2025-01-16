Beşiktaş anlaşma noktasında: Solskjaer

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve 51 yaşındaki teknik adamla anlaşma noktasına geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş anlaşma noktasında: Solskjaer
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16 Ocak 2025 21:45
Son güncelleme 16 Ocak 2025 21:52
Beşiktaş, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve anlaşma aşamasına geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, imza için Solskjaer'e sözleşmeyi gönderdi. İmzalar geldiği takdirde açıklama yapılacak.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

 

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