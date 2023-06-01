Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündemindeki isim ise Craiova formasını terleten 26 yaşındaki Rumen sol kanat Andrei Ivan oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş Andrei Ivan için sezon sonunu bekliyor!
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01 Haziran 2023 11:31
Son güncelleme 01 Haziran 2023 12:07
Beşiktaş'ta yen sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılması beklenen Kevin N'Koudou'nun alternatifini Romanya'da buldu.

Yönetim, N'Koudou'nun boşalan bölgeye Craiova'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Andrei Ivan'la doldurmayı hedefliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR 

Rumen basınında geçen haberlere göre, Craiova'nın başkanı Rotaru, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncusuyla sözleşme uzatmayı planlamıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yetkililerin, sezon biter bitmez oyuncu ve menajeriyle bir araya gelerek, Andrei Ivan'ı renklerine katmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade edildi.

Sol kanatta daha fazla süre alan Ivan, sağ kanat ve forvet pozisyonunda da görev yapabiliyor. Andrei Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 35 lig maçına çıkıp 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 

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