Süper Lig'de 7. hafta maçında Altay ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu.Beşiktaş'ın golünü 47. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Altay'ın golleri 57. dakikada Leandro Kappel ve 88. dakikada Daouda Bamba'dan geldi.Bu galibiyetin ardından Altay puanını 15'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş 14 puanda kaldı.Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak hasta olan Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier, Altay maçında oynamadı. Ajax maçı öncesinde sakat futbolcular listesine Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup da eklendi. İki futbolcu Altay maçını tamamlayamadı. Salih Uçan da Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü ise Sivasspor'u ağırlayacak. Altay 3 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, deplasmandaki Altay maçında son oynadığı Adana Demirspor maçının ilk 11'inde 6'sı zorunlu 7 değişiklik yaptı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor karşısında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sakatlıkları bulunan Francisco Montero, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton'un yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'na Altay maçında görev vermedi.Bu oyuncuların yerine kaleci Mert Günok ile Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı forma giydi.İzmir'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle bugün kadrodan çıkartıldığı Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi.Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Georges-Kevin N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyordu.Yedek kulübesinde 7 oyuncunun yer aldığı siyah-beyazlı ekipte bu 3 futbolcunun yanı sıra Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Umut Meraş yedek soyundu.Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki Atiba Hutchison Beşiktaş karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıktı.Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 246. kez görev aldı.Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam'a şans verdi.Karşılaşmada hem Beşiktaş, hem de Altay öncelikle savunmada boş alan bırakmamaya çalıştı. Özellikle 11 eksikle maça çıkan Beşiktaş, ilk yarıda savunmada maksimum dikkatle oynamaya çalıştı. Ancak Beşiktaş, ilk yarıda sıkça top kaybı yaşadı. Beşiktaş her şeye rağmen maçta ilk tehlikeli pozisyonu üreten taraf oldu. Mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.Kontrollü bir oyunu tercih eden, Beşiktaş'ın üstüne dikkatli giden Altay, maçta ilk net gol pozisyonunu 14. dakikada üretti. Sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.Eksiklerine rağmen golü düşünmekten vageçmeyen Beşiktaş, 20. dakikada topu ağlara gönderdi. Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.Beşiktaş, Altay deplasmanında 9 sakat, 1 hasta ve 1 cezalıyla gelirken; karşılaşmada da şanssızlık yaşadı. Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Miralem Pjanic, ilk yarıda sol arka adalesini tuttu ve oyuna devam edemeyeceğini kenara bildirdi. Miralem Pjanic'in 32. dakikada kenara gelmesinin ardından Güven Yalçın oyuna girdi. Bu arada ilk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, Altay deplasmanında öne geçti. Karşılaşmanın 47. dakikasında Güven Yalçın savunmanın hatası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu, sola çekip vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Güven Yalçın golden sonra Cristiano Ronaldo gibi sevindi.Beşiktaş'ta golden sonra takıma moral gelirken, 54'te Kenan Karaman önemli bir fırsatı kaçırdı. Kenan ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, top savunmada İbrahim'den döndü. Kenan ardından kaleciyi geçmek istedi fakat Lis topu kontrol etti.Deplasmanda olmasına ve eksiklerine rağmen maçı iyi götüren Beşiktaş, 56. dakikada gole engel olamadı.Fabrice N'Sakala'nın pas hatasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba topu içeriye çevirdi, Kappel vuruşu yaparak ağları havalandırdı ve durum 1-1 oldu.Beşiktaş'ta karşılaşmanın 76. dakikasında bir sakatlık daha yaşandı. Oğuzhan Özyakup adalesini tutarak oyundan çıktı ve yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Ayrıca Beşiktaş'ta etkisiz isimlerden biri olan Gökhan Töre, 77. dakikada kenara gelirken, yerine yeni transfer Umut Meraş girdi.Karşılaşmanın sonlarına doğru Altay, Beşiktaş karşısında ikinci golü buldu. Maçın 88. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun dışarıda olduğunu belirten Fırat Aydınus, penaltıyı iptal etti.Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkAltay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Kappel, Zeki Yıldırım, Aka (Dk. 71 Pinares), Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk (Dk. 71 Paixao), BambaBeşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre (Dk. 76 Umut Meraş), De Souza, Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Can Bozdoğan), Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan KaramanGoller: Dk. 47 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 57 Kappel, Dk. 88 Bamba (Altay)