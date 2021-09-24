Süper Lig'de 7. hafta maçında Altay ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu.
Beşiktaş'ın golünü 47. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Altay'ın golleri 57. dakikada Leandro Kappel ve 88. dakikada Daouda Bamba'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altay puanını 15'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş 14 puanda kaldı.
ÜÇ İSİM DAHA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak hasta olan Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier, Altay maçında oynamadı. Ajax maçı öncesinde sakat futbolcular listesine Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup da eklendi. İki futbolcu Altay maçını tamamlayamadı. Salih Uçan da Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü ise Sivasspor'u ağırlayacak. Altay 3 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, deplasmandaki Altay maçında son oynadığı Adana Demirspor maçının ilk 11'inde 6'sı zorunlu 7 değişiklik yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor karşısında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sakatlıkları bulunan Francisco Montero, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton'un yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'na Altay maçında görev vermedi.
Bu oyuncuların yerine kaleci Mert Günok ile Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı forma giydi.
İzmir'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle bugün kadrodan çıkartıldığı Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Georges-Kevin N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyordu.
Yedek kulübesinde 7 oyuncunun yer aldığı siyah-beyazlı ekipte bu 3 futbolcunun yanı sıra Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Umut Meraş yedek soyundu.
ATIBA HUTCHINSON 3. KEZ 'DALYA' DEDİ
Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki Atiba Hutchison Beşiktaş karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıktı.
Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 246. kez görev aldı.
ALTAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam'a şans verdi.
İLK BEŞİKTAŞ, SONRA ALTAY
Karşılaşmada hem Beşiktaş, hem de Altay öncelikle savunmada boş alan bırakmamaya çalıştı. Özellikle 11 eksikle maça çıkan Beşiktaş, ilk yarıda savunmada maksimum dikkatle oynamaya çalıştı. Ancak Beşiktaş, ilk yarıda sıkça top kaybı yaşadı. Beşiktaş her şeye rağmen maçta ilk tehlikeli pozisyonu üreten taraf oldu. Mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kontrollü bir oyunu tercih eden, Beşiktaş'ın üstüne dikkatli giden Altay, maçta ilk net gol pozisyonunu 14. dakikada üretti. Sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ 'VAR'A TAKILDI
Eksiklerine rağmen golü düşünmekten vageçmeyen Beşiktaş, 20. dakikada topu ağlara gönderdi. Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.
MIRALEM PJANIC DE SAKATLANDI
Beşiktaş, Altay deplasmanında 9 sakat, 1 hasta ve 1 cezalıyla gelirken; karşılaşmada da şanssızlık yaşadı. Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Miralem Pjanic, ilk yarıda sol arka adalesini tuttu ve oyuna devam edemeyeceğini kenara bildirdi. Miralem Pjanic'in 32. dakikada kenara gelmesinin ardından Güven Yalçın oyuna girdi. Bu arada ilk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
GÜVEN YALÇIN ATTI, CR7 GİBİ SEVİNDİ
İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, Altay deplasmanında öne geçti. Karşılaşmanın 47. dakikasında Güven Yalçın savunmanın hatası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu, sola çekip vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Güven Yalçın golden sonra Cristiano Ronaldo gibi sevindi.
N'SAKALA'NIN HATASI, ALTAY GOLÜ BULDU
Beşiktaş'ta golden sonra takıma moral gelirken, 54'te Kenan Karaman önemli bir fırsatı kaçırdı. Kenan ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, top savunmada İbrahim'den döndü. Kenan ardından kaleciyi geçmek istedi fakat Lis topu kontrol etti.
Deplasmanda olmasına ve eksiklerine rağmen maçı iyi götüren Beşiktaş, 56. dakikada gole engel olamadı.Fabrice N'Sakala'nın pas hatasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba topu içeriye çevirdi, Kappel vuruşu yaparak ağları havalandırdı ve durum 1-1 oldu.
OĞUZHAN ÖZYAKUP DA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta karşılaşmanın 76. dakikasında bir sakatlık daha yaşandı. Oğuzhan Özyakup adalesini tutarak oyundan çıktı ve yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Ayrıca Beşiktaş'ta etkisiz isimlerden biri olan Gökhan Töre, 77. dakikada kenara gelirken, yerine yeni transfer Umut Meraş girdi.
ALTAY 88'DE İKİNCİ GOLCÜ BULDU
Karşılaşmanın sonlarına doğru Altay, Beşiktaş karşısında ikinci golü buldu. Maçın 88. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle 2-1 öne geçen Altay, kalan bölümde skoru korudu ve 3 puana ulaşmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.
22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Meşin yuvarlağı kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
55. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman, savunma oyuncularını geçmesine rağmen kaleci Lis yerinde bir müdahale ile topu kontrol etti.
57. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Björkander'in kaptığı topla ceza sahası içinde buluşan Bamba'nın ortasında kale önünde meşin yuvarlağa dokunan Kappel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
78. dakikada Can'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kenan'ın şutunda, kaleci Lis topu kontrol etti.
88. dakikada Altay tekrar öne geçti. Kappel'in uzun pasına ceza sahası içinde hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya Bamba'nın şutunda, Mert Günok'a da çarpan top filelere gitti: 2-1.
90+3. dakikada ceza sahası içindeki Rıdvan'ın şutunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Serdar'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Kappel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun dışarıda olduğunu belirten Fırat Aydınus, penaltıyı iptal etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Kappel, Zeki Yıldırım, Aka (Dk. 71 Pinares), Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk (Dk. 71 Paixao), Bamba
Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre (Dk. 76 Umut Meraş), De Souza, Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Can Bozdoğan), Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman
Goller: Dk. 47 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 57 Kappel, Dk. 88 Bamba (Altay)
Beşiktaş'ın golünü 47. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Altay'ın golleri 57. dakikada Leandro Kappel ve 88. dakikada Daouda Bamba'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altay puanını 15'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş 14 puanda kaldı.
ÜÇ İSİM DAHA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Welinton, Larin, Vida, Mehmet Topal, Necip, N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve son olarak hasta olan Montero'nun yanı sıra ile kart cezalısı Rosier, Altay maçında oynamadı. Ajax maçı öncesinde sakat futbolcular listesine Miralem Pjanic ile Oğuzhan Özyakup da eklendi. İki futbolcu Altay maçını tamamlayamadı. Salih Uçan da Altay maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşadı. Stattan görevlilerin yardımı ile ayrılan Salih'in durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. 2 Ekim Cumartesi günü ise Sivasspor'u ağırlayacak. Altay 3 Ekim Pazar günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, deplasmandaki Altay maçında son oynadığı Adana Demirspor maçının ilk 11'inde 6'sı zorunlu 7 değişiklik yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor karşısında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sakatlıkları bulunan Francisco Montero, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton'un yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'na Altay maçında görev vermedi.
Bu oyuncuların yerine kaleci Mert Günok ile Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı forma giydi.
İzmir'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle bugün kadrodan çıkartıldığı Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Georges-Kevin N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyordu.
Yedek kulübesinde 7 oyuncunun yer aldığı siyah-beyazlı ekipte bu 3 futbolcunun yanı sıra Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Güven Yalçın ve Umut Meraş yedek soyundu.
ATIBA HUTCHINSON 3. KEZ 'DALYA' DEDİ
Siyah-beyazlı ekipte 9. sezonunu yaşayan 38 yaşındaki Atiba Hutchison Beşiktaş karşılaşmasıyla 300. resmi maçına çıktı.
Atiba, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 246. kez görev aldı.
ALTAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Khaly Thiam ile Thaciano'nun yerlerine, Beşiktaş maçında Serge Aka ve Ceyhun Gülselam'a şans verdi.
İLK BEŞİKTAŞ, SONRA ALTAY
Karşılaşmada hem Beşiktaş, hem de Altay öncelikle savunmada boş alan bırakmamaya çalıştı. Özellikle 11 eksikle maça çıkan Beşiktaş, ilk yarıda savunmada maksimum dikkatle oynamaya çalıştı. Ancak Beşiktaş, ilk yarıda sıkça top kaybı yaşadı. Beşiktaş her şeye rağmen maçta ilk tehlikeli pozisyonu üreten taraf oldu. Mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kontrollü bir oyunu tercih eden, Beşiktaş'ın üstüne dikkatli giden Altay, maçta ilk net gol pozisyonunu 14. dakikada üretti. Sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ 'VAR'A TAKILDI
Eksiklerine rağmen golü düşünmekten vageçmeyen Beşiktaş, 20. dakikada topu ağlara gönderdi. Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.
MIRALEM PJANIC DE SAKATLANDI
Beşiktaş, Altay deplasmanında 9 sakat, 1 hasta ve 1 cezalıyla gelirken; karşılaşmada da şanssızlık yaşadı. Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Miralem Pjanic, ilk yarıda sol arka adalesini tuttu ve oyuna devam edemeyeceğini kenara bildirdi. Miralem Pjanic'in 32. dakikada kenara gelmesinin ardından Güven Yalçın oyuna girdi. Bu arada ilk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
GÜVEN YALÇIN ATTI, CR7 GİBİ SEVİNDİ
İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, Altay deplasmanında öne geçti. Karşılaşmanın 47. dakikasında Güven Yalçın savunmanın hatası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu, sola çekip vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Güven Yalçın golden sonra Cristiano Ronaldo gibi sevindi.
N'SAKALA'NIN HATASI, ALTAY GOLÜ BULDU
Beşiktaş'ta golden sonra takıma moral gelirken, 54'te Kenan Karaman önemli bir fırsatı kaçırdı. Kenan ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, top savunmada İbrahim'den döndü. Kenan ardından kaleciyi geçmek istedi fakat Lis topu kontrol etti.
Deplasmanda olmasına ve eksiklerine rağmen maçı iyi götüren Beşiktaş, 56. dakikada gole engel olamadı.Fabrice N'Sakala'nın pas hatasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba topu içeriye çevirdi, Kappel vuruşu yaparak ağları havalandırdı ve durum 1-1 oldu.
OĞUZHAN ÖZYAKUP DA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta karşılaşmanın 76. dakikasında bir sakatlık daha yaşandı. Oğuzhan Özyakup adalesini tutarak oyundan çıktı ve yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Ayrıca Beşiktaş'ta etkisiz isimlerden biri olan Gökhan Töre, 77. dakikada kenara gelirken, yerine yeni transfer Umut Meraş girdi.
ALTAY 88'DE İKİNCİ GOLCÜ BULDU
Karşılaşmanın sonlarına doğru Altay, Beşiktaş karşısında ikinci golü buldu. Maçın 88. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bamba vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle 2-1 öne geçen Altay, kalan bölümde skoru korudu ve 3 puana ulaşmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.
22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Beşiktaş öne geçti. Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander, topu kalecisine aktarmak istedi. Meşin yuvarlağı kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
55. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman, savunma oyuncularını geçmesine rağmen kaleci Lis yerinde bir müdahale ile topu kontrol etti.
57. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Björkander'in kaptığı topla ceza sahası içinde buluşan Bamba'nın ortasında kale önünde meşin yuvarlağa dokunan Kappel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
78. dakikada Can'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kenan'ın şutunda, kaleci Lis topu kontrol etti.
88. dakikada Altay tekrar öne geçti. Kappel'in uzun pasına ceza sahası içinde hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya Bamba'nın şutunda, Mert Günok'a da çarpan top filelere gitti: 2-1.
90+3. dakikada ceza sahası içindeki Rıdvan'ın şutunda, kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Serdar'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Kappel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun dışarıda olduğunu belirten Fırat Aydınus, penaltıyı iptal etti.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Kappel, Zeki Yıldırım, Aka (Dk. 71 Pinares), Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk (Dk. 71 Paixao), Bamba
Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre (Dk. 76 Umut Meraş), De Souza, Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Can Bozdoğan), Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman
Goller: Dk. 47 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 57 Kappel, Dk. 88 Bamba (Altay)
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