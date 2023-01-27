Beşiktaş - Alanyaspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.Alanyaspor'da Balkovec cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.Mert, Tayfur, Tayyip, Welinton, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, N'Koudou, Cenk, AboubakarRunnarson, Fer, Furkan, Fatih, Umut, Lusamba, Zinedine Ferhat, Yusuf, Efecan, Efkan, Ahmed HassanBeşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek.İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.