Beşiktaş'a Trabzonspor öncesi kötü haber!

Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."