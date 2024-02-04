Beşiktaş'a Trabzonspor öncesi kötü haber!

Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'a Trabzonspor öncesi kötü haber!
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04 Şubat 2024 13:33
Son güncelleme 04 Şubat 2024 13:37
Beşiktaş, Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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