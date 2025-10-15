14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Beşiktaş'a müjdeli haber: El Bilal Toure

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisine yetişeceği aktarıldı.

calendar 15 Ekim 2025 09:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a müjdeli haber: El Bilal Toure
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure, Mali Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.

24 yaşındaki forvet, milli arada teknik heyetin verdiği bireysel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

DERBİYE YETİŞİYOR

Son derece istekli çalışan Malili yıldızın tedavi sürecinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Genç oyuncunun 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi.

Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyuncular arasında.

PERFORMANSI

Sol kanatta görev yapan Malili forvet, 5 Süper Lig maçında toplam 392 dakika forma şansı bulurken, siyah-beyazlı forma altında tek golünü Başakşehir karşısında kaydetmişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.