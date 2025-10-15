Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure, Mali Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.
24 yaşındaki forvet, milli arada teknik heyetin verdiği bireysel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.
DERBİYE YETİŞİYOR
Son derece istekli çalışan Malili yıldızın tedavi sürecinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Genç oyuncunun 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alabileceği belirtildi.
Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyuncular arasında.
PERFORMANSI
Sol kanatta görev yapan Malili forvet, 5 Süper Lig maçında toplam 392 dakika forma şansı bulurken, siyah-beyazlı forma altında tek golünü Başakşehir karşısında kaydetmişti.
Beşiktaş'a müjdeli haber: El Bilal Toure
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren El Bilal Toure'nin Fenerbahçe derbisine yetişeceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure, Mali Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
-
9
Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!
-
8
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
-
7
Bizim Çocuklar'dan play-off için dev adım!
-
6
Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
-
5
Fenerbahçe'de Fred'e şans, Mert Hakan'a uyarı!
-
4
Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
-
3
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
-
2
18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
-
1
Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
- 10:24 Galatasaray'da Okan Buruk'a güven taze!
- 10:08 Beşiktaş'ta Jota Silva'dan dikkat çeken hamle!
- 09:59 Galatasaraylı Victor Osimhen'den hayat dersi!
- 09:58 Beşiktaş'a müjdeli haber: El Bilal Toure
- 09:35 Icardi'den Galatasaray'a gönül sözleşmesi!
- 08:58 Yazarlar, Türkiye-Gürcistan maçını değerlendirdi
- 08:46 Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!
- 08:41 Fenerbahçe'den stoper harekatı: Christensen!
- 08:32 Fenerbahçe'de Fred'e şans, Mert Hakan'a uyarı!
- 08:26 Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz kararı!
- 08:16 Sergen Yalçın'ın vazgeçilmez dörtlüsü!
- 02:03 Serdal Adalı, divan kurulu başkan adaylarıyla buluştu!
- 01:58 Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta namağlup!
- 01:46 Willy Sagnol: "En büyük fark bu"
- 01:42 Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı!
- 01:21 Afrika'da Galatasaray derbisi: Nijerya-Gabon!
- 00:58 Tofaş, İtalya'da seriyi 2'ye çıkardı!
- 00:53 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8. hafta tamamlandı!
- 00:42 Golemac: "Son şampiyona karşı galibiyetten çok mutluyuz"
- 00:40 Yunus Akgün: "Kimin attığı önemli değil"
- 00:28 Vincenzo Montella: "Artık 1 puan kaldı"
- 00:26 Hakan Çalhanoğlu: "Tek seçeneğim her zaman ülkemdi!"
- 00:09 Fas, En-Nesyri ile galip!
- 00:06 Merih Demiral: "Küçükken bunun hayalini kuruyordum"
- 00:01 İtalya, İsrail'in Dünya Kupası hayallerini bitirdi!
- 23:59 Jasikevicius'tan Fenerbahçe taraftarlarına: "İyi olduğumuz zaman mafya olmuyorlar"
- 23:50 Portekiz, 90+1'de yakalandı!
- 23:45 İspanya, kayıpsız devam ediyor!
- 23:42 Bizim Çocuklar'dan play-off için dev adım!
- 23:40 İngiltere, Dünya Kupası'nı garantiledi!
- 23:09 Merih Demiral'dan Kocaeli'de 2 gol!
- 23:09 Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı!
- 22:40 Fenerbahçe Beko, Dubai'ye farklı mağlup!
- 22:15 Kenan Yıldız'dan iki maçta 3 gol!
- 21:57 Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti
- 21:53 Türk Telekom, evinde kazandı
- 21:45 Filistinli çocuklar, A Milli Takım'la sahaya çıktı
- 21:19 Vincenzo Montella: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
- 21:15 Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı
- 21:10 Ümit Milli Takım'da Semih Kılıçsoy'un röveşatası galibiyete yetmedi!
- 20:55 Alanyaspor, Portekizli stoper Lima ile sözleşme uzattı
- 20:47 Nijerya'da Osimhen şov: Hat-trick yaptı!
- 20:24 Türkiye - Gürcistan: İlk 11'ler
- 20:10 Joao Pereira: "Türkiye'de bu mentalite değişmeli"
- 20:08 Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde!
- 20:08 Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü
- 19:45 Manchester United'da Casemiro kararı
- 19:30 Gençlerbirliği'nde genel kurul için imza kampanyası!
- 18:43 18 yaş altı en iyi genç yeteneklerde iki Türk!
- 18:31 Derrick Köhn: "Galatasaray'da daha farklıydı"
- 18:25 Galatasaray, Avrupa devlerini geçti!
- 18:03 Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
- 17:53 Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
- 17:51 Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
- 17:28 Mauro Icardi için sözleşme açıklaması
- 17:25 Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
- 17:19 Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye mesaj: "Buna alış"
- 17:02 U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi
- 16:55 İsveç Milli Takımı'nda Tomasson dönemi sona erdi
- 16:51 Kevin Pangos, Esenler Erokspor'da!
Manchester United'da Casemiro kararı
Ciro Immobile'ye kötü haber: Futbol okuluna mühür!
Marco van Basten'den Van Dijk'a liderlik eleştirisi!
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
Arsenal'de Odegaard şoku!
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3