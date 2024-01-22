Beşiktaş'a Jorginho sürprizi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Arsenal'den ayrılmak isteyen İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Jorginho sürprizi!
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22 Ocak 2024 15:34
Orta sahasını yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş'a Jorginho teklifi geldi...

Sercan Dikme'nin haberine göre; Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş, Fernando Santos'tan aldığı rapor üzerine Jorginho'yla ilgili pozitif görüş bildirdi.

Jorginho ile Beşiktaş arasında ilk temas gerçekleşti.

JORGINHO'NUN KARİYERİ

Hellas Verona altyapısından yetişen 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, Napoli formasıyla 2014 ve 2018 arası gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyurdu. 2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı.

Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. 

 
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