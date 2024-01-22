Orta sahasını yeniden yapılandırmak isteyen'ateklifi geldi...Sercan Dikme'nin haberine göre; Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.Beşiktaş, Fernando Santos'tan aldığı rapor üzerine Jorginho'yla ilgili pozitif görüş bildirdi.Jorginho ile Beşiktaş arasındaHellas Verona altyapısından yetişen 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, Napoli formasıyla 2014 ve 2018 arası gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyurdu. 2018'de 57 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer olan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro karşılığı Arsenal'e imza attı.Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.