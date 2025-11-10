Beşiktaş'a İstanbul fırsatı: 11 maçın 10'u şehirde

Beşiktaş, ligde milli aradan sonra kritik bir döneme giriyor.
Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki 11 lig maçının 10'unu İstanbul'da oynayacak.
Bu süreçte sadece 14 Aralık'ta Trabzon deplasmanına gidecek olan Kartal, geri kalan tüm maçlarda İstanbul sınırları içinde sahaya çıkacak.
SERGEN YALÇIN'IN PLAN YAPIYOR
Dolmabahçe'de taraftarı önünde oynayacağı 7 karşılaşmayla büyük bir avantaj elde edecek olan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da fikstürü fırsata çevirmek adına plan yaptığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Siyah-Beyazlılar'ın önündeki maç programı şöyle: Samsun, Karagümrük (D), Gaziantep, Trabzon (D), Rize, Kayseri, Eyüp (D), Konya, Alanyaspor, Başakşehir (D), Göztepe.
