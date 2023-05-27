Beşiktaş'a Ada'dan kötü haber!

Bournemouth forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Jefferson Lerma, Crystal Palace'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Ada'dan kötü haber!
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27 Mayıs 2023 14:17
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a İngiltere'de kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların orta saha adaylarından biri olarak gösterilen Jefferson Lerma, Crystal Palace'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bournemouth ile sözleşmesi sona erecek Lerma, serbest oyuncu statüsünde olduğu için birçok teklif aldı.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın da, geçtiğimiz hafta 28 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık sözleşme teklifi sunduğu belirtildi. Palace'ın, bu teklifle Lerma transferinde diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu vurgulandı.

Bournemouth forması altında bu sezon 36 maça çıkan Kolombiyalı orta saha oyuncusu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

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