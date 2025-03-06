Beşiktaş'a Ada'dan genç!

Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Manchester United'ın 21 yaşındaki ön liberosu Toby Collyer'i kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
1.80 boyundaki İngiliz futbolcunun durumu hakkında bilgi alan Beşiktaşlı yöneticiler, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.
Collyer, ön libero pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve stoper mevkilerinde de görev yapabiliyor.
SOLSKJAER ETKİSİ DEVREDE
Bu sezon ilk kez A takıma yükselen ve Rangers ile Fulham karşısında Manchester United forması giyen genç futbolcu, kulübü tarafından önemli bir potansiyel olarak görülüyor.
Kırmızı Şeytanlar, gelişimini hızlandırmak amacıyla Collyer'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın en büyük avantajlarından biri ise oyuncunun eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olması.
İngiliz basını, genç yeteneğin düzenli forma şansı bulabilmesi açısından Beşiktaş'ın cazip bir seçenek olabileceğini yazarken, Collyer'in de Solskjaer faktörü nedeniyle siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester United ile 12 maçta forma giyen Collyer, 669 dakika süre aldı.
1.80 boyundaki İngiliz futbolcunun durumu hakkında bilgi alan Beşiktaşlı yöneticiler, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.
Collyer, ön libero pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve stoper mevkilerinde de görev yapabiliyor.
SOLSKJAER ETKİSİ DEVREDE
Bu sezon ilk kez A takıma yükselen ve Rangers ile Fulham karşısında Manchester United forması giyen genç futbolcu, kulübü tarafından önemli bir potansiyel olarak görülüyor.
Kırmızı Şeytanlar, gelişimini hızlandırmak amacıyla Collyer'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın en büyük avantajlarından biri ise oyuncunun eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olması.
İngiliz basını, genç yeteneğin düzenli forma şansı bulabilmesi açısından Beşiktaş'ın cazip bir seçenek olabileceğini yazarken, Collyer'in de Solskjaer faktörü nedeniyle siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester United ile 12 maçta forma giyen Collyer, 669 dakika süre aldı.