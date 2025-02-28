Beşiktaş sol bek harekatına sezon sonunu beklemeden şimdiden başladı.
Kieran Tierney ara transferde menajeri tarafından Beşiktaş'a önerilmişti.
Takvim'in haberine göre İskoç oyuncunun yeniden siyah beyazlıların gündemine geldiği ve menajeri ile temasa geçildiği kaydediliyor.
Ayrıca Masuaku'nun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı da beyönetimin vakit kaybetmeden hamle yaptığı ifade ediliyor.
BEDELSİZ OLARAK KADROYA KATABİLİR
Eğer Tierney ve menajeri ile anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki yaz başında bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı.
BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYDİ
Arsenal'le bu sezon sadece 7 maçta forma giyen 1.80 boyundaki bek daha fazla süre bulacağı bir takımda oynamak istiyor.
3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta sahada forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çeken Tierney, İskoçya milli takımıyla 47 maçta süre aldı.
KARİYERİ
Celtic'te yaptığı çıkıştan sonra Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yolunu tutan Tierney'e 27 milyon Euro bonservis ödenmişti. Premier Lig ekibinden Real Sociedad'a kiralanan oyuncu 2023-24 sezonunu İspanya'da geçirmişti.
PERFORMANSI
5 sezon formasını giydiği Premier Lig devinde 131 maça çıkan Tierney 5 gol attı ve 13 asist yaptı.
Beşiktaş'a Ada'dan bek: Kieran Tierney
Beşiktaş, sezon sonunda ayrılması muhtemel Arthur Masuaku'nun yerine Arsenal'den Kieran Tierney'i gündemine aldı.
Son güncelleme 28 Şubat 2025 08:18
Beşiktaş sol bek harekatına sezon sonunu beklemeden şimdiden başladı.
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