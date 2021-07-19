Beşiktaş 3 gün izin yapacak

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın 3 gün izin yapacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş 3 gün izin yapacak
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19 Temmuz 2021 16:23
Yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş 3 gün izin yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerini izinli geçirecek.

Siyah-beyazlı ekip 23 Temmuz'da saat 18.00'de yapacağı tek idmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

 


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