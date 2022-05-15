Berna Gözbaşı: "Tek yürek olalım bu kupayı alalım"

Türkiye Kupası'nda finale kalan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, "Tek yürek olalım bu kupayı alalım" dedi.

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Berna Gözbaşı: 'Tek yürek olalım bu kupayı alalım'
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15 Mayıs 2022 00:48
Türkiye Kupası'nda finale kalan Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamada bulundu.

"Tek yürek olalım bu kupayı alalım" diyen Gözbaşı, "Herkes bizi konuşuyor. 'Kesinlikle bu kupa Kayserispor'un hakkı' diyor. Oynadığımız futbol, hedefe odaklanmamız takdir topluyor. Yurdun dört bir tarafından bireysel olarak, kurumsal olarak, 'sizin için ne yapabiliriz?' diyorlar. Ne güzel." ifadelerini kullandı.

Haber: Faruk Aydemir

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