Berke Özer'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan genç kaleci Berke Özer'in yeni adresi Belçika oldu. Daha önce Fenerbahçe tarafından da Jüpiter Lig ekibi Westerlo'da kiralık forma giyen genç file bekçisinin Anderlecht ile sözleşme imzaladığı öne sürüldü.



Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleci Belçika'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Belçika basınının aktardığı habere göre; Anderlecht, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı. Anderlecht'in resmî açıklamayı önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.



Berke Özer bu sezon sarı-lacivertlilerin kalesinde başta Galatasaray derbisi olmak üzere, çok kritik mücadelelerde forma şansı bulmuştu.



Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı.





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