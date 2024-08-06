Berke Akçam, Paris 2024'te yarı finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisinin repesaj mücadeleleri gerçekleştirildi.



Milli atlet Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale yükseldi.



Ay-yıldızlı sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.



Berke Akçam'ın serisinde Alman Joshua Abuaku ise ikinci olarak yarı finale kaldı.



Bu kategorida yarı final mücadelesi çarşamba günü saat 20.35'te yapılacak.



"UMARIM TELEFONLARA BU EMOJİ GELİR"



Başarısının ardından konuşan Berke Akçam: "Aşırı mutluyum, bu yaşımda ilk olimpiyatımda yarı final gördüm. İnşallah yarın daha güzel olacak ve finale oynamaya çalışacağız. Yusuf Dikeç'in hareketi çok güzel. İnsanın rahat olduğunu gösteren bir hareket, artık emoji oldu. Umarım telefon emojilerine de gelir" dedi.



Berke Akçam "Türkiye olarak şov yapıyoruz, güzel dereceler yapıyoruz. Biraz tribüne oynadım, alkış yaptırdım. Çok zevkliydi. Full dolu tribünler, mükemmel ya..." diyerek sözlerini noktaladı.





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