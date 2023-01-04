Berkan Kutlu: 'Torreira için oynadık'

Galatasaray'ın, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Berkan Kutlu görüşlerini aktardı.



Berkan, "Bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Zor bir dönemden geçiyor, biz bir takımız. Onun için daha da motive olduk. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Dualarımız onunla." dedi.



Milli futbolcu sözlerini, "Saçma bir golle geriye düştük ama derbi öncesi kazanmayı bildik. Ben ne olduğumu biliyorum ve çalışıyorum. İyi konuşanlar sağ olsun. Kötü konuşuyorlarsa da canları sağ olsun." diye tamamladı.





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