Benfica'dan Joao Neves transferine yalanlama

İsmi sık sık transfer dedikoduları ile anılan Benfica'nın 19 yaşındaki oyuncusu Joao Neves için Benfica'dan açıklama geldi.



Benfica, Manchester United ile görüşmelere başladığı iddia edilen Joao Neves'in hiçbir takımla görüşme yapmadığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Joao Neves, Manchester United dahil başka hiçbir kulüple transfer görüşmesinde bulunmamıştır. Aksi yönde paylaşılan bütün bilgiler yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.



Benfica formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Neves, 1 gol ve 2 asitlik performans sergiledi.



