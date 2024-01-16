Benfica'dan Joao Neves transferine yalanlama

Benfica, Manchester United ile görüştüğü iddia edilen futbolcusu Joao Neves'in herhangi bir takımla görüşme yapmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benfica'dan Joao Neves transferine yalanlama
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16 Ocak 2024 17:39
İsmi sık sık transfer dedikoduları ile anılan Benfica'nın 19 yaşındaki oyuncusu Joao Neves için Benfica'dan açıklama geldi.

Benfica, Manchester United ile görüşmelere başladığı iddia edilen Joao Neves'in hiçbir takımla görüşme yapmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Joao Neves, Manchester United dahil başka hiçbir kulüple transfer görüşmesinde bulunmamıştır. Aksi yönde paylaşılan bütün bilgiler yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.

Benfica formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Neves, 1 gol ve 2 asitlik performans sergiledi.

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