Belhanda'yı Fatih Terim ve Arda Turan da kurtaramadı

Ligde 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası zemini ve yönetimi eleştiren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi Galatasaray'da birinci gündem maddesi oldu. Sarı kırmızılı yönetim bu flaş karar öncesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile bir toplantı yaptı.



Fatih Terim "Belhanda bu hafta sarı kart cezalısı... Birkaç hafta daha kadro dışı bırakalım. Bu kritik süreçte herkese ihtiyacım var. Sonra karar sizin" ifadelerini kullanarak bağların tamamen koparılmasına onay vermediğini bildirdi.



ARDA TURAN DA DEVREYE GİRDİ



Kaptan Arda Turan da Belhanda'dan savunma isteyen yönetimin kararını onaylamayan bir tavır içindeydi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre kaptan savunmasının hazırlandığı sırada Belhanda'nın yanında yer alarak ona destek verdi, yönetime de bu konuda onlarla aynı fikirde olmadığını beyan etti. Ancak Arda'nın düşünceleri yönetimi kararından çevirmeye yetmedi.



Arda Turan dün de Younes Belhanda'nın arkasından, "Galatasaray'a katkıların için teşekkürler. Ailenle birlikte sana şans, başarı ve mutluluklar dilerim. Kısa süre bile olsa seninle oynamak zevkliydi" paylaşımında bulundu.



SÜREKLİ YAKINDAN İLGİLENDİ



Kaptan Arda Turan, sezon başından beri Belhanda ve Feghouli ile yakından ilgilendi. Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'ya "Kaptanım" dedi, Feghouli için de "Ligin en kaliteli oyuncusu" ifadesini kullanarak, onlara olan güvenini ortaya koydu. Kuzey Afrikalı iki oyuncuyla da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini paylaşan Arda Turan, iki oyuncunun geçmişte kulüple yaşadığı sorunların aşılması için büyük çaba gösterdi.



