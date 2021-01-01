"Beal şüpheye düşünce, Russ da takasını istedi" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Russell Westbrook'un, Washington Wizards'tan takasını Bradley Beal'ın takımla geleceğini yeniden değerlendirdiğini öğrendikten sonra talep ettiği iddia edildi.



Yakın zamanda Bleacher Report'tan Jake Fischer, 2021 NBA sezonunu tartışmak için The Alex Kennedy podcast'e katıldı ve Russ'ın Washington'daki durumu hakkında konuştu.



Fischer, Beal'ın geleceğiyle ilgili şüphelerinin, Russ'ın Wizards'tan takas talep etmesine yol açtığını açıkladı:



"Sürekli duyduğum bir şey de, Bradley Beal'ın Washington'daki durumunu değerlendirmesinin, Russell Westbrook'un kendi durumunu değerlendirmesinden büyük ölçüde etkilendiği üzerineydi.



Bu hikaye, Russell'ın bir yıl önce Houston'da James Harden'la yaşadıklarına benziyordu. Russ, Harden'ın Brooklyn'e gitmek için bir fırsat kolladığını öğrenmişti.



Bu sefer de, Bradley Beal'ın sözleşmesinin son yılında başka bir yerde oynamayı düşündüğünü her zamankinden daha fazla duymaya başlamıştı. Bu yüzden takası önceden talep etti."



