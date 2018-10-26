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Bayram Bektaş'tan rehavet uyarısı

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Akhisarspor maçı öncesi oyuncularına rehavet uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
Bayram Bektaş'tan rehavet uyarısı
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26 Ekim 2018 16:18
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ı evinde 2-0 yenerek üst sıralara adını yazdıran Göztepe'de gözler pazartesi günü deplasmanda oynacak Akhisarspor karşılaşmasına çevrildi.

Ligde son 5 maçta aldığı 4 galibiyetle rakiplerine korku salan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Bayram Bektaş'ın takıma rehavet uyarısında bulunduğu öğrenildi. Ligde son sırada yer alan ve Sevilla'ya UEFA Avrupa Ligi'nde 6-0 yenilen rakiplerine karşı son derece dikkatli olmaları konusunda oyuncularını ikaz eden Bektaş'ın, "Rakibimize saygı duyacağız. Ligimizde hiçbir maç kolay geçmiyor. Akhisarspor'un durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi tarzımızı sahaya yansıtmalıyız. Rakip bizim maçımızla birlikte çıkışa geçmek isteyecektir. Son derece dikkatli olup işimizi yapmalıyız" dediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş mücadelesinde kasığından sakatlanan stoper Wallace Reis ile sağ üst baldırında sorun yaşayan kaleci kaptan Beto'nun iyileştiği öğrenildi. Sol bek Traore ve orta saha Atakan dışında eksik oyuncusu bulunmayan İzmir temsilcisinde, Beşiktaş müsabakası öncesi Alpaslan'la tartışan kanat oyuncusu Gouffran'ın yine 21 kişilik kadroya dahil edilmeyeceği belirtildi. Bu sezon 4 deplasman karşılaşmasına çıkan Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yenip, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda ise sarı-kırmızılılar, Bornova Stadı'nda Akhisarspor'u 2-0 yenmiş, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

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