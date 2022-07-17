Bayern Münih'ten De Ligt sürprizi

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern Münih, Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt ile 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.



Oyuncuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varmasının ardından ise Bayern Münih, Juventus ile görüşmelerine devam ediyor. İddialara göre Juventus, futbolcunun bonservisi için 70-75 milyon Euro'dan fazla bir bedel talep ettiklerini Bayern Münih'e bildirdi.



85.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU



22 yaşındaki stoper, 2019'da 85.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Juventus'a transfer olmuştu. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matthijs de Ligt geçtiğimiz sezon ise 42 maçta forma giymişti.













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