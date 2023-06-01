Bayern Münih'te yeni aday Vlahovic!

Yeni sezonda santrfor bölgesine transfer yapmak isteyen son şampiyon Bayern Münih, gündemine Dusan Vlahovic'i aldı.



Harry Kane transferinden olumsuz sonuç alan Alman ekibi, gözünü Sırp forvete çevirdi.



Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Bayern Münih'in Vlahovic ile igilendiği belirtildi.



İtalyan ekibi Juventus'un istediği teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay verebileceği aktarıldı.



Bu sezon Torino ekibiyle 42 maça çıkan Vlahovic, 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



BİR DİĞER ADAY KOLO MUANI



Bayern Münih'in Vlahovic transferinde olumlu bir gelişme yaşanamaması halinde listesindeki bir diğer adayın Eintracht Frankfurt formasi giyen Kolo Muani olduğu ifade edildi.



Frankfurt formasıyla gösterdiği performansla birçok dünya devinin ilgisini çeken genç yıldızın bu yaz Frankfurt'tan ayrılabileceği yazıldı.



Kolo Muani, Frankfurt formasıyla 45 maça çıkarken 23 gol, 17 asistlik skor üretti.