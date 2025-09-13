Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, sahasında Hamburg ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih, 3. dakikada Serge Gnabry, 9. dakikada Aleksandar Pavlovic, 26. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 29. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Bayern Münih, 62. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak maçı 5-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 9 puana ulaştı. Hamburg, 1 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin gelecek haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.
Bayern Münih, 3. dakikada Serge Gnabry, 9. dakikada Aleksandar Pavlovic, 26. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 29. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Bayern Münih, 62. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak maçı 5-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 9 puana ulaştı. Hamburg, 1 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin gelecek haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.