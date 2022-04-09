Bayern Münih'e tek gol yetti

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Augsburg'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'e tek gol yetti
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09 Nisan 2022 18:26
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, sahasında Augsburg'u ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Bavyera devine galibiyeti getiren golü 82. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih, ligdeki puanını 69'a yükseltti. Augsburg ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, deplasmanda Arminia Bielefeld ile karşılaşacak. Augsburg ise Hertha Berlin'i konuk edecek.

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