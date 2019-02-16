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Bayern Münih, Coman ile geri döndü! Augsburg...

Almanya Bundesliga'da 22. haftada Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih, Coman ile geri döndü! Augsburg...
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16 Şubat 2019 00:23
Bundesliga'da 22. hafta maçında Ausgburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk dakikasında Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Augsburg, 17. dakikada Kingsley Coman'ın golün engel olamadı ve skora denge geldi.

Augsburg, 23. dakikada Ji Dong Won ile bir kez daha öne geçti. İlk yarıda son sözü Coman söyledi ve devreye 2-2'lik skorla girildi.

Bayern Münih, 53. dakikada David Alaba'nın golüyle maçta ilk kez öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Kingsley Coman oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih puanını 48'e çıkarttı. Augsburg ise 18 puanda kaldı.

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