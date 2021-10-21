Bayern Münih, 10 dakikada Benfica'yı darmaduman etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Benfica, Bayern Münih'i konuk etti.



Estadio da Luz'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 80. dakikada kendi kalesine Everton, 82. dakikada Robert Lewandowski ve 70. ile 85. dakikalarda Leroy Sane kaydetti.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Benfica ise 4 puanda kaldı.



Bayern Münih ile Benfica, 4. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek.





İLGİLİ VİDEO