Bayern kışın aldı, yazın gönderiyor

Bayern Münih kış transfer döneminde renklerine bağladığı Bryan Zaragoza'yı sezon sonunda başka bir takıma kiralamak istiyor.



Sky Sports''un haberine göre; Bayern, kulübe ve ülkeye alışmakta zorluk çeken 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda İspanya'ya kiralama kararı aldı.



Haberde, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile Barcelona ve Rayo Vallecano'nun ilgilendiği ve kiralık transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.



Bayern Münih'in Granada'dan 13 milyon euro'ya transfer ettiği Zaragoza, Alman ekibi ile çıktığı 2 maçta 35 dakika sahada kaldı.



