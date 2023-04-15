Bayern'e evinde Hoffenheim şoku!

Almanya Bundesliga 28. hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı.



Allianz Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 17. dakikada Benjamin Pavard'dan geldi. Hoffenheim, 71. dakikada Kramaric ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Hoffenheim'da Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.



Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde iki maç sonra puan kaybetti. Hoffenheim ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Alınan bu sonuçla Bayern Münih puanını 59 yaptı. Hoffenheim ise 29'a çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz deplasmanına gidecek. Hoffenheim ise Köln'ü ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ