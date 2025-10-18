Bayer Leverkusen seriye ara vermedi

Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Mainz ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 4-3'lük skorla kazandı.
Leverkusen, 11. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Michel Kofane, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Mainz, 34. dakikada Lee Jae-Sung'un golüyle farkı indirdi ama Grimaldo, 45+3'te farkı yeniden artırdı.
Ev sahibi ekip, 71. dakikada Nadiem Amiri'nin penaltı golüyle farkı azaltsa da Martin Terrier, 87'de 4-2 yaptı. Armindo Sieb, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti.
Son 5 maçında yenilmeyen ve 4. kez kazanan Leverkusen, puanını 14'e çıkardı. Üst üste 3. kez yenilen Mainz ise 4 puanda kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Freiburg'u ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart'a konuk olacak.
Leverkusen, 11. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Michel Kofane, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Mainz, 34. dakikada Lee Jae-Sung'un golüyle farkı indirdi ama Grimaldo, 45+3'te farkı yeniden artırdı.
Ev sahibi ekip, 71. dakikada Nadiem Amiri'nin penaltı golüyle farkı azaltsa da Martin Terrier, 87'de 4-2 yaptı. Armindo Sieb, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti.
Son 5 maçında yenilmeyen ve 4. kez kazanan Leverkusen, puanını 14'e çıkardı. Üst üste 3. kez yenilen Mainz ise 4 puanda kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Freiburg'u ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart'a konuk olacak.