Bayer Leverkusen seriye ara vermedi

Almanya 1. Bundesliga'nın 7. haftasında Mainz ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 4-3'lük skorla kazandı.



Leverkusen, 11. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Michel Kofane, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



Mainz, 34. dakikada Lee Jae-Sung'un golüyle farkı indirdi ama Grimaldo, 45+3'te farkı yeniden artırdı.



Ev sahibi ekip, 71. dakikada Nadiem Amiri'nin penaltı golüyle farkı azaltsa da Martin Terrier, 87'de 4-2 yaptı. Armindo Sieb, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti.



Son 5 maçında yenilmeyen ve 4. kez kazanan Leverkusen, puanını 14'e çıkardı. Üst üste 3. kez yenilen Mainz ise 4 puanda kaldı.



Leverkusen, gelecek hafta Freiburg'u ağırlayacak. Mainz ise Stuttgart'a konuk olacak.



