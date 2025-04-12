Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında zirve mücadelesi veren Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BayArena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen 63, Union Berlin 34 puana yükseldi.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, St. Pauli deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Stuttgart ile karşılaşacak.
BayArena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen 63, Union Berlin 34 puana yükseldi.
Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, St. Pauli deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Stuttgart ile karşılaşacak.