Bayer Leverkusen'den evinde kayıp!

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen'den evinde kayıp!
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12 Nisan 2025 18:28
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında zirve mücadelesi veren Bayer Leverkusen, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen 63, Union Berlin 34 puana yükseldi.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, St. Pauli deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Stuttgart ile karşılaşacak.

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