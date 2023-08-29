Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayırıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI RAKAM
İngiliz ekibi, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE'NİN ALACAĞI RAKAM
İngiliz ekibi, 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Batshuayi'yi geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertli forma altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.