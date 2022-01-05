Basketbolda vakalar sonrası bir erteleme daha

Semt77 Yalovaspor ile Frutti Extra Bursaspor arasında oynanması gereken karşılaşma ertelendi.

Haber; AA
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Basketbolda vakalar sonrası bir erteleme daha
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05 Ocak 2022 17:10
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Semt77 Yalovaspor ile Frutti Extra Bursaspor arasında 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Semt77 Yalovaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 9 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

Maçın oynanacağı tarih ve saatin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, takımda 4'ü oyuncu, 5'i teknik ekipten olmak üzere 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı, 2 oyuncunun ise ağır grip yaşadığı hatırlatıldı.

 

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