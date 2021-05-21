Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne play-off yarı final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi ise, play-off çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Basketbolda haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2021 14:15
ING Basketbol Süper Ligi'ne play-off yarı final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi, play-off çeyrek final karşılaşmalarıyla sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

- İkinci maçlar

21 Mayıs Cuma

19.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem) (1-0)

22 Mayıs Cumartesi

15.00 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik) (1-0)

- Üçüncü maçlar

23 Mayıs Pazar:

17.00 Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

24 Mayıs Pazartesi:

19.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

 

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

- Rövanş maçları

21 Mayıs Cuma

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli) (0-1)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu) (0-1)

 

Öte yandan Samsunspor ve Mamak Belediyespor, rakiplerine serilerde 2-0 üstünlük kurarak adlarını play-off yarı finaline yazdırdı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.