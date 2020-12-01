Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sakatlığı olan futbolcuları hakkında bilgi veren Okan Buruk "Mehmet Topal, Danijel Aleksic ve Enzo Crivelli, Leipzig maçında bizle birlikte olacak." dedi.



Alman rakipleri hakkında konuşan Okan Buruk "Leipzig'in çok geniş bir kadrosu var. Justin Kluivert büyük bir yetenek ama Leipzig'de yedek kalıyor. Rakibin oyununa bakmadan kendi oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



Başakşehir'in başarılı teknik adamı ayrıca "Dört maçlık süreçte en net gördüğümüz şeylerden biri, rakiplerimize yaklaşabilmemiz ve onlara yakın oynayabilmemiz. United maçı belki de en az pozisyona girdiğimiz maçtı, o maçta pozisyonları sonuçlandırdığımız için kazanabildik. Leipzig, Bundesliga'da gayet iyi durumda. İki takım da yoğun fikstür içinde. iki takım da rotasyon yaparak oynuyor. Biz de hem rotasyon yapacağız hem de en iyi şekilde oynayacağız." açıklamasını yaptı.



