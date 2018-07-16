Lig ekibi, yeni sezon hazırlıklarınıyaptığı antrenmanla sürdürdü.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,kentinde 8 günden bu yana devam eden kampta futbolcuların antrenmanda geniş alanda taktiksel çalışma gerçekleştirdikleri bildirildi.Rusya'da düzenlenenformasını giyen ve izni sona erenidmanda yer aldığı,ise takımdan ayrı özel çalışmalara başladığı ifade edildi.İzinli olan Togolu oyuncuise idmanda yer almadığı kaydedildi.Medipol Başakşehir, 16 Temmuz akşamı yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.