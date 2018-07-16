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Başakşehir'de Da Costa döndü

Turuncu-lacivertli ekipte izinden dönen Manuel da Costa antrenmanda yer alırken, Adebayor özel izinli olduğu gerekçesiyle yer almadı.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Da Costa döndü
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16 Temmuz 2018 15:46
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg kentinde 8 günden bu yana devam eden kampta futbolcuların antrenmanda geniş alanda taktiksel çalışma gerçekleştirdikleri bildirildi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın formasını giyen ve izni sona eren Manuel da  Costa'nın idmanda yer aldığı, Arda Turan'ın ise takımdan ayrı özel çalışmalara başladığı ifade edildi.

İzinli olan Togolu oyuncu Emmanuel Adebayor'un ise idmanda yer almadığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir,  16 Temmuz akşamı yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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