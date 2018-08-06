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Başakşehir'de Burnley maçı hazırlıkları sürüyor!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley ile karşılaşacak Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Başakşehir'de Burnley maçı hazırlıkları sürüyor!
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06 Ağustos 2018 21:41
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü İngiltere'nin Burnley takımı ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, koordinasyon çalışması ile devam ettiği ve taktiksel organizasyonlarla son bulduğu belirtildi. 

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Burnley maçının hazırlıklarına devam edecek.

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