Başakşehir'de Burnley maçı hazırlıkları sürüyor!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü İngiltere'nin Burnley takımı ile sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı, koordinasyon çalışması ile devam ettiği ve taktiksel organizasyonlarla son bulduğu belirtildi.Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Burnley maçının hazırlıklarına devam edecek.