Başakşehir Emre Belözoğlu ile kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı dördüncü maçı da kaybetmedi.



Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı. Dört maçta 8 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 2 gol gördü.



İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.





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