Başakşehir Emre Belözoğlu ile kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da çıktığı 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir Emre Belözoğlu ile kaybetmiyor
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12 Ağustos 2022 00:29
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı dördüncü maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı. Dört maçta 8 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 2 gol gördü.

İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.

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