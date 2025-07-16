Başakşehir'den farklı galibiyet!

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Başakşehir FK, Avusturya temsilcisi Reichenau ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip geldi.
Başakşehir FK'nın gollerini 15'inci dakikada Deniz Türüç, 33 ve 44'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 81'inci dakikada Ljukovac kaydetti. Reichenau'nun tek golünü 54'üncü dakikada Mahmut Bozkurt attı.
Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 17.00'da Fortuna Düsseldorf ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönüş yapacak.
Başakşehir FK'nın gollerini 15'inci dakikada Deniz Türüç, 33 ve 44'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 81'inci dakikada Ljukovac kaydetti. Reichenau'nun tek golünü 54'üncü dakikada Mahmut Bozkurt attı.
Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 17.00'da Fortuna Düsseldorf ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönüş yapacak.