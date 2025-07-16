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Başakşehir'den farklı galibiyet!

Başakşehir FK, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Reichenau'yu 4-1 mağlup etti.

calendar 16 Temmuz 2025 21:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Başakşehir'den farklı galibiyet!
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Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Başakşehir FK, Avusturya temsilcisi Reichenau ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip geldi.

Başakşehir FK'nın gollerini 15'inci dakikada Deniz Türüç, 33 ve 44'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 81'inci dakikada Ljukovac kaydetti. Reichenau'nun tek golünü 54'üncü dakikada Mahmut Bozkurt attı.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 17.00'da Fortuna Düsseldorf ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönüş yapacak.

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