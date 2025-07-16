Başakşehir'den farklı galibiyet!

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Başakşehir FK, Avusturya temsilcisi Reichenau ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip geldi.



Başakşehir FK'nın gollerini 15'inci dakikada Deniz Türüç, 33 ve 44'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 81'inci dakikada Ljukovac kaydetti. Reichenau'nun tek golünü 54'üncü dakikada Mahmut Bozkurt attı.



Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 17.00'da Fortuna Düsseldorf ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönüş yapacak.



