Başakşehir'den Aleksic ile 3 yıl daha!

Medipol Başakşehir Kulübü, Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.



İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:



"Futbolcumuz Danijel Aleksic'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.



Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."





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