Başakşehir'de Pizzi için büyük ısrar

Başakşehir, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın formasını giyen Pizzi ile temasa geçti. İstanbul ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için tüm imkanları seferber etti. Transferin gerçekleşme ihtimali düşük olsa da Başakşehir, şartları sonuna kadar zorlamak istiyor.



Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 32 yaşındaki tecrübeli maestronun kulübü ile görüşmelere başlayan İstanbul ekibinin, transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi.



Bu sezon Benfica'da 30 karşılaşmada 2 gol, 4 asistle oynayan Pizzi, Portekiz'de de 17 kez boy gösterirken, 3 gol attı.





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