Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Başakşehir, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Başakşehir, 1-0'lık skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov attı.Başakşehir, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez sahasında kazandı.Ev sahibi Başakşehir, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Kocaelispor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.Bu sonucun ardından Başakşehir, 13 puana yükseldi. Kocaelispor, 11 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, ligdeki son 4 maçta 4 gole imza attı.30 yaşındaki santrfor, Kocaelispor karşısında sergilediği performansı golle taçlandırarak galibiyette başrolü üstlendi.Ligde gol sayısını 7'ye çıkaran Eldor Shomurodov, Antalyaspor maçında 2 kez, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor ve Galatasaray karşısında da birer defa ağları sarstı.RAMS Başakşehir'de Ganalı futbolcu Jerome Opoku, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.Opoku, karşılaşmanın 9. dakikasında hava topu mücadelesinde Serdar Dursun ile kafa kafaya çarpıştı.Bu pozisyonun ardından tedavisi yapılan ve oyuna devam eden 27 yaşındaki stoper, başının dönmesi gerekçesiyle 20. dakikada kendisini yere bıraktı. Alnında büyük bir şişlik görülen Jerome Opoku'nun yerine oyuna 22. dakikada Ba, girdi.Kocaelispor'da Serdar Dursun, 9. dakikada Opoku ile kafa kafaya çarpışmasının ardından kanlar içinde yerde kaldı.Saha içinde kafasına dikiş atılan 34 yaşındaki futbolcu, tedavisinin tamamlanmasının ardından 15. dakikada yeniden oyun alanına döndü. Kanama sebebiyle ilk yarıda sargısını ve formasını 2 kez değiştiren Serdar, oyunda kalmaya devam etti.Devre arasında da kafasına dikiş atılan tecrübeli oyuncu, 85. dakikaya kadar sahada kaldı.Karşılaşmayı Özbekistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da izledi.İtalyan teknik adam, mücadeleyi sakatlığı bulunan Başakşehir'in Özbek oyuncusu Abbosbek Fayzullaev ile takip etti.Fabio Cannavaro'nun tribünde yer aldığı karşılaşmanın tek golünü Özbek santrfor Shomurodov attı.Özbekistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.5. dakikada Onur Bulut'un pasında Shomurodov'un ceza yayının sağından şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayının gerisinden kaleyi karşıdan gören pozisyondan kullandığı serbest vuruşta kaleci Jovanovic, topu kornere çeldi.27. dakikada Serdar Dursun'un kısa pasında Linetty'nin ceza yayının içinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermedi.Aynı dakika içinde Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak Da Costa'dan dönerek havalandı. Balogh'un kafayla pasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Ba, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.Kocaelispor, baskılı oynadığı ve pozisyonlar ürettiği kalan bölümde golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.63. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yerden pasında Shomurodov'un altıpasın gerisinden şık vuruşunda Balogh, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.Başakşehir Fatih TerimBatuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat ŞenerMuhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno Da Costa (Dk. 63 Brnic), ShomurodovJovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)Dk. 90 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor)