Bartali, Galatasaray'dan Serie C'ye gidiyor!

İtalya Serie C takımı Ternana'ya teknik direktör olmaya hazırlanan Cristiano Lucarelli, antrenör kadrosu için Galatasaray'dan Alberto Bartali'nin de ismini verdi.



La Nazione'de yer alan habere göre; önümüzdeki sezon Serie B'ye yükselmek isteyen ve yatırım sözü veren Ternana, Catania'nın eski teknik direktörü Cristiano Lucarelli ile son aşamaya geldi. Her konuda anlaşma sağlanması sonrası Lucarelli, antrenör kadrosu için Catania'daki ekibinden Ricardo Vanigli, Pietro Spinosa ve Ivan Francesco Alfonso ile birlikte Galatasaray'dan Alberto Bartali'yi de istedi.



Lucarelli'nin Alberto Bartali'yi atletizm antrenörü olarak istediği bilgisi de verildi.



Alberto Bartali, Galatasaray'dan önce Luciano Spalletti ile birlikte Zenit St.Petersburg'ta çalışmıştı.



