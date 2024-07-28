Barış Alper Yılmaz'dan transfer kararı!

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Sacha Boey'yi 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini Fransız yıldıza göre belirledi.
BARIŞ ALPER'E İLETİLDİ
Barış Alper'e Boey'den daha fazla değer biçen sarı-kırmızılı yönetim, 30 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu karar, Barış Alper Yılmaz'a da iletildi.
TRANSFER İÇİN ACELESİ YOK
Galatasaray'ın satmak istemediği yıldız futbolcunun hayalinde Premier Lig var ancak 2000 doğumlu oyuncu transferi için aceleci değil. Sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'ni heyecanla bekleyen Barış Alper'in, burada göstereceği performansla devre arasında Sacha Boey'ye benzer bir teklif alacağını düşünüyor.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Geçen sezon Galatasaray ve A Milli Takım'da toplam 70 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
BARIŞ ALPER'E İLETİLDİ
Barış Alper'e Boey'den daha fazla değer biçen sarı-kırmızılı yönetim, 30 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu karar, Barış Alper Yılmaz'a da iletildi.
TRANSFER İÇİN ACELESİ YOK
Galatasaray'ın satmak istemediği yıldız futbolcunun hayalinde Premier Lig var ancak 2000 doğumlu oyuncu transferi için aceleci değil. Sarı-kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'ni heyecanla bekleyen Barış Alper'in, burada göstereceği performansla devre arasında Sacha Boey'ye benzer bir teklif alacağını düşünüyor.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Geçen sezon Galatasaray ve A Milli Takım'da toplam 70 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.